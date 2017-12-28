Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi 5 Ocak'ta serbest bırakılacak

Myanmar Parlamentosu üzerinde yaptıkları çekim sırasında insansız hava aracı (drone) kullanarak uçuş kurallarını ihlal ettikleri savunulan TRT World ekibi, Ekim ayından bu yana Myanmar'da tutuklu yargılanıyor.

Ekibin avukatı, 2 ay hapse mahkum edilen 4 TRT World çalışanından, Singapurlu Lau Hon Meng ve Malezyalı Mok Choy Lin'e yöneltilen ülkeye drone sokmak suçlamasının düşürüldüğünü belirtti.

TRT World çalışanları Myanmar'da gözaltına alındı

5 Ocak'ta serbest bırakılacaklar

Avukat, Lau ve Mok'un, yerel çalışanlarla 5 Ocak'ta serbest bırakılacağını ifade etti.

Myanmar polisi iki TRT World çalışanının serbest bırakılması için salı günü mahkemeye başvurmuştu.

Reuters muhabirlerinin gözaltı süresi uzatıldı

Öte yandan, 12 Aralık'ta gözaltına alınan Reuters çalışanı iki gazetecinin gözaltı süresi dün uzatıldı. "Devlet Sırları Yasası"nı çiğnemekle suçlanan gazetecilerin, 10 Ocak'ta hakim karşısına çıkması kararı alındı.

Myanmar'da parlamento binası yakınlarında drone ile görüntü aldıkları iddiasıyla 27 Ekim'de gözaltına alınan gazeteciler Lau Hon Meng ve Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı şoför ve yerel gazeteci Aung Naing Soe, başkent Nepido'da mahkemeye çıkarılmıştı. TRT World adına çalışan 4 kişi, 10 Kasım'da ruhsatsız drone bulundurmaktan 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: AA

