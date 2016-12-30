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Myanmar'da etnik temizliğe son verin çağrısı

Bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, BMGK'ye mektup gönderdi ve Arakan Müslümanlarına yönelik zulmün durdurulmasını istedi.

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Myanmarda etnik temizliğe son verin çağrısı

Arakan Müslümanlarına (Rohingyalar) yönelik insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalan Myanmar'ın Nobel ödüllü lideri Aung San Suu Çii'yi eleştiren Nobel Barış Ödülü sahipleri, Birleşmiş Milletlere (BM) de Arakan'daki "etnik temizlik ve insanlığı karşı suçlara" son vermesi çağrısı yaptı.

Aralarında Malala Yusufzay'ın da olduğu bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, BM Güvenlik Konseyine gönderdikleri mektupta, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'yi eleştirdi.

Mektupta, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, BM Güvenlik Konseyine Myanmar'da "etnik temizlik ve insanlığa karşı suça varan trajedinin" durdurulması çağrısı yapıldı.

Bir an önce harekete geçilmezse, insanların mermilerle değilse bile açlıktan öleceği vurgulanan açıklamada, Myanmar hükümetine Arakan'a insani yardım konusundaki tüm kısıtlamaları kaldırması çağrısında bulundu.

Etiketler: Nobel, myanmar, etnik temizlik, bmgk, mektup
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