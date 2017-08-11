  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Myanmar'da domuz gribi salgını 23 can aldı

Myanmar'da domuz gribi salgını 23 can aldı

Myanmar'da "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

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Myanmarda domuz gribi salgını 23 can aldı

Myanmar'da "domuz gribi" olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Temmuz'dan bu yana ülkedeki 10 bölgeden 535 kişinin akut solunum enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, bunlar arasında H1N1 virüsü tespit edilen 204 kişiden 23'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bakanlığa bağlı Sağlık Birimi Genel Müdür Yardımcısı Than Tun Aung, salgının mevsimsel olduğunu ve sıra dışı bir olay olmadığını söyledi.

Yağmur mevsiminin Myanmar için grip mevsimi olduğuna dikkati çeken Than Tun Aung, virüsün hava yoluyla yayılması nedeniyle bulaşma oranının arttığını söyledi.

Ülkede ayrıca geçen ay Yangon ve Tanintharyi kentlerinde "kuş gribi" olarak bilinen H5N1 virüsü salgını görülmüştü.

Etiketler: myanmar, kuş gribi, H1N1 virüsü, domuz gribi salgını
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