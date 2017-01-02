Myanmar'da Arakanlı Müslümanları döven polisler gözaltında

Myanmar hükümeti, bazı güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanları (Rohingyalar) dövdüğünü ortaya koyan görüntülerle ilgili soruşturma başlattı.

Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin Maungdaw'daki sınır karakollarına düzenlenen saldırıların ardından kasım ayında Koe Tan Kauk köyündeki bir operasyon sırasında polis tarafından kayda alındığı belirtildi.

Açıklamada, 3 Kasım'da Norular Polis Karakolu'na saldırı düzenleyip bir polisi öldüren motosikletli 6 kişinin, Koe Tan Kauk'ta saklandıklarına dair ihbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin köye operasyon düzenlediği ifade edildi.

Videoda bazı polislerin operasyon sırasında köylüleri dövdüğü ve tekmelediğinin görüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden kimliği belirlenen üç polisin gözaltına alındığına dikkat çekildi.

Açıklamada, gözaltına alınan polislerden Pyae Phyo Thwin'in ifadesine dayanılarak başka polislerin de gözaltına alınacağı ve mahkemeye çıkarılacağı ifade edildi.

Operasyona katılan polislerden biri tarafından kaydedildiği ortaya çıkan görüntülerde güvenlik görevlisinin bir Arakanlı Müslümanı dövdüğü, diğerinin de bir başka Müslüman'ın yüzüne tekme attığı görülüyor.

Arakan eyaletinde 9 Ekim'de sınır karakollarına düzenlenen saldırılarda 13'ü güvenlik görevlisi 29 kişi ölmüştü. Saldırıların ardından bölgeye çok sayıda asker ve polis sevk edilmiş, operasyon başlatılmıştı.

Rohingya dayanışma grupları, operasyonların başlamasından bu yana eyalette 400 Arakanlı Müslüman'ın öldüğünü belirtirken Myanmar hükümeti ölü sayısının 86 olduğunu savunmuştu.

Sınır karakollarının bulunduğu Maungdaw ve Yathay Taung kasabalarında nüfusun çoğunluğunu Birleşmiş Milletler tarafından dünyada en fazla zulüm gören topluluk olarak tanımlanan Arakan Müslümanları oluşturuyor.

Arakan eyaletinde 2012 yılında Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan şiddet olaylarında çoğu Müslüman çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmiş, binlerce Rohingya bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.