Myanmar'a silah ambargosu uygulanması çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar'ın Arakan eyaletinde "Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet kampanyası yürüten Myanmar ordusuna" silah ambargosu konulmasını istedi.

HRW'den yapılan açıklamada, Arakan ordusunun, 25 Ağustos'tan bu yana kundaklama, öldürme ve yağma faaliyetleri yürüttüğü, Arakanlı Müslümanlara ait yüzlerce köyü yok ettiği, yüz binlerce Arakanlı Müslüman'ın da bu nedenle Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD'nin New York kentinde yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda bir araya gelecek dünya liderlerine Arakan'daki krize öncelik vermeleri, burada devam eden "barbarlığın" ve ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasının engellenmesinin kınanması çağrısı yapan HRW, BMGK'nın, şiddetin sorumlularına seyahat yasağı getirmesini ve bu kişilerin mal varlıklarını dondurmasını istedi.

HRW, BMGK'nın, Myanmar'la "askeri iş birliğini" ve "orduya ait temel işletmelerle para işlemlerini" yasaklamak gibi kapsamlı silah ambargosu uygulaması gereğinin altını çizdi.

HRW, açıklamada, BMGK'nın, Arakan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırılmasını, ülkedeki insan hakları ihlallerini belirlemek için kurulan BM heyetinin bölgeye girişine izin verilmesini, yerinden edilen Arakanlı Müslümanların güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine geri dönmelerinin sağlanmasını Myanmar'dan talep etmesini beklediklerini vurguladı.

"Daha sert önlemler alma zamanı geldi"

HRW'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kuruluşun Asya Yetkilisi John Sifton da Myanmar güvenlik güçlerinin Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uyguladığını ve dünya liderlerinin kınamalarını görmezden geldiğini belirterek, "Myanmarlı generallerin görmezden gelemeyeceği daha sert önlemler alma zamanı geldi." ifadesini kullandı.