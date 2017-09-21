Myanmar: Müslümanların göç nedenini bilmiyoruz

Myanmar Devlet Başkan Yardımcısı U Henry Van Thio, güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet ve köyleri yakıldığı için Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Rohingya Müslümanlarının "göç nedenlerini bulmak istediklerini" söyledi.

Thio, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Arakan'da yaşanan gelişmelere ilişkin uluslararası toplumun giderek artan eleştirilerini yanıtlamaya çalıştı.

Olayların "teröristlerin" 25 Ağustos'taki koordineli saldırıları ile başladığını ve "az sayıda insanın ölmesine, çok sayıda kişinin ise yerlerinden olmasına yol açtığını" anlatan Thio, "Myanmar Hükümeti Arakan'daki mevcut durumdan ciddi endişe duyuyor." dedi.

Bölgede ciddi sorunlar yaşandığının farkında olduklarını dile getiren Thio, "5 Eylül'den bu yana silahlı çatışma bilgisi gelmedi. Buna rağmen çok sayıda Müslümanın Bangladeş'e geçmeye devam etmesinden endişe duyuyoruz. Bu büyük göçün nedenlerini bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda Müslümanın ise köylerinde kalmayı tercih ettiğini ancak bunun fazla bilinmediğini savunan Thio, buralardaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Annan komisyonunun raporu

Arakan'daki sorunların kompleks olduğunu ve çözüm için eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan başkanlığındaki komisyonun tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını aktaran Thio, ilerlemeyi göstermek için gözlemci de çağıracaklarını anlattı.

Thio, Myanmar'ın terörle mücadele ettiğini ancak bunun demokratikleşme ve insan haklarına saygıya engel olmasına izin vermeyeceklerini iddia ederek, reform yolunun uzun ve meşakkatli olduğunu, uluslararası toplumdan destek beklediklerini kaydetti.

Myanmar güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddet ve köylerin yakılması nedeniyle Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslümanın ulaştığı bildirilmişti. UNICEF, Myanmar'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanlar arasında 250 binden fazlasının çocuk olduğunu duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, geçen hafta yaptığı açıklamada Myanmar'ın BM'nin bölgeye yardım ulaştırmasına izin vermediğini belirterek gerekli izinlerin sağlanması çağrısı yapmıştı.

Myanmar hükümetinin Rohingyalara uyguladığı şiddet, BM Genel Kurulu'na hitap eden birçok devlet başkanı tarafından da kınanmıştı.