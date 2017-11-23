Myanmar ile Bangladeş Arakanlı Müslümanlar konusunda uzlaştı

Reuters ajansı, Myanmarlı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Myanmar ile Bangladeş arasında bir memorandum imzalandığını duyurdu.

Myanmar Çalışma Bakanlığı yetkilisi, "mümkün olan en kısa zamanda Arakanlıları geri almaya hazırız" dedi.

Anlaşmaya göre, Bangladeş önce her bir Arakanlının kimlik bilgilerini içeren bir form hazırlayacak. Geri dönüşler de formlar alındıktan sonra başlayacak.

Bangladeş'te halen katliamlardan, eknik temizlikten kaçan 600 bin Arakanlının bulunduğu tahmin ediliyor. Sınır bölgesinde de binlerce Arakanlı aç ve susuz bekliyor.

Myanmar, arakanlı Müslümanlara vatandaşlık hakkı tanımıyor. Anlaşmanın bu konuda bir madde içerip içermediği henüz bilinmiyor.

Arakanlıların birçoğu, vatandaşlık hakkı verilmemesi halinde, Myanmar'a dönmeyi düşünmediklerini söylüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, krizin 3 aşamada çözümü için bir öneri sunduklarını, önerinin taraflarca kabul edildiğini duyurmuştu.

TRT HABER

