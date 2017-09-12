Myanmar hükümetinin Bangladeş sınırına mayın döşediği iddiası

Myanmar-Bangladeş sınırında mayın patlaması sonucu hayatını kaybeden bir Arakanlı Müslüman'ın son görüntüsü yayınlandı.

Sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntüde, 42 yaşındaki Muhtar Ahmed adlı Arakanlı Müslüman'ın, Myanmar-Bangladeş sınırının Myanmar tarafındaki mayına bastıktan sonra el ve ayaklarının parçalandığı görülüyor.

Mayına dün basan ve bugün yaşamını yitirdiği belirtilen Ahmed'in eşi ve oğlu dahil 6 kişinin sınırın Myanmar tarafında beklemeye devam ettiği kaydedildi.

Mayından yaralanmalar

Öte yandan BBC'nin haberine göre, Bangladeş'in Myanmar sınırına yakın bölgedeki bir hastanedeki doktorlar, son zamanlarda mayına basma sonucunda yaralanan birçok kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.

Hastanede kalan Azizu Haque adlı 15 yaşındaki erkek çocuğunun annesi, Haque ve başka bir hastanede tedavi gören diğer oğlunun Bangladeş'e kaçmaya çalışırken mayına bastığını anlattı.

Oğullarının bacaklarını kaybettiğini dile getiren anne, "Yaraları o kadar kötü ki ölü gibiler. Allah onları yanına alsa daha iyi, çok acı çekiyorlar." diye konuştu.

Aynı hastanede kalan Sabequr Nahar adlı 50 yaşındaki kadın da 3 oğluyla Bangladeş sınırını geçmeye çalışırken mayına bastığını dile getirdi.

Sabequr Nahar, "Bize ateş açıldı, bazılarımız vuruldu ve mayın döşediler." dedi.

Şimdiye kadar mayın patlamasında 4 kişi öldü, çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanlar günlerce yürüyerek Bangladeş'e ulaşıyor

Ayrıca sosyal medya üzerinde yayınlanan başka bir görüntüye, Arakan'ın Maungdaw bölgesinden yola çıkarak Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Kutupalong kampına ulaşmak için günlerce yürüyen Arakanlı Müslümanlar yansıdı.

Görüntünün Kutupalong kampı yakınlarında çekildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar ordusunun, operasyonlarını sürdürdüğü Arakan eyaleti ile Bangladeş arasındaki sınır bölgesinde, operasyonlardan kaçan Arakanlı Müslümanların evlerine dönüşlerini engellemek amacıyla sınıra mayın döşediğini ileri sürmüştü. Örgüt, köylülerin sınır hattında buldukları ve etrafını kazarak açığa çıkardıkları bazı mayınların fotoğraflarını yayınlamıştı.

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 150'den fazla köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı. On binlerce Arakanlı Müslüman can güvenliği nedeniyle halen bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da denizyoluyla Bangladeş'e geçiyor. Bangladeş'e, 25 Ağustos'dan bu yana 370 bin Arakanlı Müslüman ulaştı.