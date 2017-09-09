Myanmar hükümeti Londra'da protesto edildi

Myanmar ordusunun ve hükümetinin Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) yönelik katliamları İngiltere'nin başkenti Londra'da protesto edildi. İngiltere'de yaşayan Arakanlı Müslümanları temsil eden sivil toplum örgütleri, İngiltere Başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde Myanmar hükümetini protesto gösterisi düzenledi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gösteride "Rohingya'daki soykırımı durdurun", "Arakan ordusunu eğitmekten vazgeçin" şeklinde sloganlar atan göstericiler, "Birleşmiş Milletlerin Tahkikat Komisyonu kurmasını talep ediyoruz", "Rohingya’daki katliamını durdurun", "Rohingyaları devletsiz bırakmayın", "İngiltere! İnkar etme, kına" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteride yer alan Arakan Rohingya Ulusal Örgütü (ARNO) Başkanı Nurul İslam, İngiltere Başbakanlığı önünde düzenledikleri gösterinin amacının Myanmar hükümetine duydukları öfkeyi dile getirmek olduğunu söyledi.

"Myanmar hükümetinin halkımıza yaptıklarına öfkeliyiz ve İngiliz hükümetinin dikkatini buna çekmek istiyoruz." ifadesini kullanan İslam, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, güçlü ülkeler ve İngiliz hükümeti şimdi müdahale etmeli. Arakan içinde güvenli bir bölgenin oluşturulması önem arz ediyor. İnsani müdahaleye ihtiyaç var." diye konuştu.

Türk hükümetinin ve halkının bölgeye gösterdiği ilginin kendilerini cesaretlendirdiğini ifade eden İslam, "Arakan Müslümanlarına ilk el uzatan Türk hükümeti, Türk cumhurbaşkanı ve Türk halkı oldu." diye konuştu.

"Arakan'a BM Barış Gücü talep ediyoruz"

İngiltere Burma Rohingya Örgütü Başkanı Tun Khin de Arakan’da son 14 gündür yaşananlar karşısında İngiliz hükümetinden bekledikleri desteği göremediklerini söyledi.

"İngiliz hükümetinden Myanmar ordusuna verdiği eğitime son vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullanan Khin, "Myanmar’da 1 milyon 300 bin insan soykırımla karşı karşıya. Bu insanların koruyucusu yok, güvenlikleri sağlanmıyor. Acilen BM müdahalesine ihtiyaç var. Arakan’a BM Barış Gücü gönderilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye’nin Arakan Müslümanlarıyla dayanışmasını takdir ettiklerini anlatan Khin, "Meseleyi uluslararası düzeyde gündeme taşıdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki Türk hükümeti başka ülkeleri de ortak eylem için harekete geçirecektir. Zaman tükeniyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar her gün ölüyor." şeklinde konuştu.

"Tek umudumuz Türkiye"

1992 yılında ailesiyle Myanmar'ı terk edip İngiltere’ye geldiğini anlatan Arakanlı mülteci Muhammed Nuri de bölgede son haftalarda yaşanan olayların, Arakanlı Müslümanların yok edilmek istendiğini gösterdiğini söyledi.

Nuri, "Bangladeş’teki kamplara gidip bu insani kriz sonucu oluşan felakete maruz kalan azınlıkları destekleyen ve onlara insanlık gösteren Türklerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve eşiyle gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

Bangladeşli kadın eylemci Shimul Sultana da "Müslüman ülkelerin utanması gerek. Myanmar gibi küçük bir ülkenin hükümetiyle bile mücadele edemiyorlar. Türk hükümetine minnettarız. Tek umudumuz olarak onlar kaldı. Myanmar hükümetinin karşısına dikilen, sesini yükselten bir onlar var. Diğer bütün ülkelerin de ayağa kalkması ve Myanmar hükümetini durdurması gerekiyor." görüşünü dile getirdi.

Gösteriye destek veren Myanmarlı Budist akademisyen Maung Zarni de Arakan hakkındaki gerçeğin duyurulmasına katkıda bulunmak istediğini söyledi.