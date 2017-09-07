'Myanmar hükümeti Bangladeş sınırına mayın döşüyor'

BBC'nin haberine göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığında üst düzey yetkili Shahidul Haque, yaptığı açıklamada Myanmarlı güvenlik güçlerinin Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönmesini engellemek için iki ülke arasındaki sınır bölgesine mayın döşediğini ileri sürdü.

Bangladeş'in bu konuda Myanmar hükümetine herhangi bir temasta bulunup bulunmadığı sorusuna Haque, "Evet" diye cevap verirken, detaylı bilgi vermedi.

BBC'nin bölgedeki muhabiri Sanjoy Majumder de bu hafta en az 3 kişinin mayına basarak yaralandığını söyledi.

Sınırı geçmeye çalışanlara ateş açtılar

Öte yandan Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlara Myanmarlı güvenlik güçlerince ateş açıldığı ifade ediliyor.

Bu arada sosyal medyada Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri'ni geçerek Bangladeş'e ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanlara, Myanmar güvenlik güçlerince ateş açılması sonucu bazı sivillerin yaşamını yitirdiğine dair görüntüler yayımlandı.

Öte yandan Bangladeş, Myanmar'ın Dakka Maslahatgüzarı Aung Myint'i, Dışişleri Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bangladeş Dışişleri Bakanlığının Güneydoğu Asya Kanadı Şefi Manjurul Kerim Khan Chowdhury tarafından Maslahatgüzar Aung Myint'e verilen notada Bangladeş yönetimi, Arakan'da tırmanan şiddet olaylarından ve akabinde bu olaylardan etkilenen sivillerin canlarını kurtarmak için Bangladeş'e akın etmesinden dolayı derin endişe duyulduğu ifade etti.

"Bangladeş için altından kalkılamaz ek bir yüktür"

Myanmar'ın Dakka'daki maslahatgüzarı Aung Myint ve Chowdhury arasındaki görüşmede, Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, Myanmar güvenlik güçlerinin Bangladeş sınırına sıfır noktada mayın döşediğine dair gelen bilgilerden duyduğu endişe aktarıldı.

Myanmar yönetiminin, vatandaşlarının kendi ülkelerine geri dönmesi için acil önlemler almaya davet edildiği protesto notasında, "Bu son insan akını, geçmişteki birçok şiddet olayları ve askeri operasyonlarda Myanmar'ı terk etmek zorunda kalan 400 bin Myanmar vatandaşına ev sahipliği yapan Bangladeş için altından kalkılamaz ek bir yüktür." ifadesine yer verildi.

Dakka yönetimi, notasında, Myanmar'dan, Arakan eyaletinin kuzeyinde devam eden şiddet olaylarının tırmanmasının önüne geçilmesini, Bangladeş'e olan insan akının durdurulması için acil ve etkili önlemler alınmasını ve ayrıca Naypyidaw yönetiminden bu eşi benzeri görülmemiş göç akının gerçek nedenine ilişkin açıklama yapmasını talep etti.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, son 2 haftada 4'üncü kez maslahatgüzar Aung Myint'ı bakanlığa çağırdı.