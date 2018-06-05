Myanmar, eğitimli Arakanlı Müslümanları hedef alıyor

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara baskı ve zulüm devam ediyor.

Zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ülkelerinde taciz, tutuklama ve işkenceye maruz kalıyor.

Bunların içinde askeri operasyonlarda hedef olan onlarca öğretmen ve dini lider de var.

Ağabeyini gözü önünde katlettiler

Kendisi de bir öğretmen olan Muhammed Haşim, gözleri önünde öğretmen olan ağabeyinin Myanmar askerleri tarafından öldürüldüğünü anlattı.

Askerler, toplum liderlerini ülkedeki şiddet ve baskılara karşı seslerini yükseltecekleri için ortadan kaldırmak istiyor.

Bu yüzden ordunun eğitimli kişileri hedef aldığını söyleyen Haşim, bunun eski bir taktik olduğunu da sözlerine ekliyor.

Askerler gelip, öğretmenleri sordu

Arakanlı 26 yaşındaki Rahim, askeri bir lisede bilim ve matematik öğretmeniydi, çocuklarına ders verdiği asker veliler de onu tanıyordu.

Myanmar ordusunun 25 Ağustos saldırılarının ardından Maung Nu köyüne gelerek "Öğretmenler nerede?" diye sorduğunu anlattı.

"Bizi ortadan kaldırmak istiyorlardı"

Rahim, askerlerin geldiğini görünce kaçtığını anlattı.

"Yakalansaydım öleceğimi biliyordum. Beni arıyorlardı. Bizi ortadan kaldırmak istiyorlardı çünkü bizler olmadan geri kalan Arakanlı Müslümanlara ne isterlerse yapabileceklerini düşünüyorlardı."

"Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık"

Araştırmacılar, Myanmar'da yaşananları, Holokost dahil diğer soykırımlarla karşılaştırdı.

USC Shoah Vakfı Enstitüsü yöneticilerinden Karen Jungblut, Bangladeş'teki bir kampta verdiği röportajda şunları söyledi:

"Şu hikayeleri dinleyin, ne kadar da tanıdık. Önce dini ya da siyasi liderleri yerinden ediyorsun, sonra halkı hedef alıyorsun ve her şeyi daha fazla sıkmaya başlıyorsun."

Gerçekler BM raporunda

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin raporu da yapılan saldırıları onayladı.

Raporda Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara ait tarihi, kültürü ve bilgiyi yok etmek için öğretmenleri, dini liderleri ve Arakan toplumunda etkili diğer kişileri hedef aldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA