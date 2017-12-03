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Buradasınız : » » "Myanmar, çağımızdaki en büyük insani trajedi"

"Myanmar, çağımızdaki en büyük insani trajedi"

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mueller, "Myanmar'daki trajedi, çağımızdaki en büyük insani trajedi olarak karşımıza çıkmakta." dedi.

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&quot;Myanmar, çağımızdaki en büyük insani trajedi&quot;

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Myanmar'da ciddi bir insani krizle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Mueller, gördükleri zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin, "Myanmar'daki trajedi, çağımızdaki en büyük insani trajedi olarak karşımıza çıkmakta. Çok net bir şekilde bu trajedinin sona erdirilmesi ve dolayısıyla da oradaki mültecilerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Mueller konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oradaki askeri operasyonlar bir an önce sonlandırılmalı ve bölgeden çıkan mültecilerin gönüllülük esasıyla geri dönüşleri sağlanmalı. Geri dönen insanların da güvenliğinin temin edilmesi sağlanmalı. Bununla ilgili Genel Sekreterimiz Antonio Guterres'in çok net açıklamaları olmuştu. Bu çağrılarımız üzerine dünya örgütleri bu alanda Myanmar'daki Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak ve trajedinin bir nebze olsun dinmesi için elinden geleni yapmaya devam etmektedir."

Mueller, Bangladeş ve Myanmar arasındaki Arakan anlaşmasını hatırlatarak, "Bu konuda bir diyalog başlatıldı ve çözüm görünüyor. Bunların temel prensibi de askeri operasyonların durdurulması ve geri dönüşlerin güvenli şekilde sağlanıp, geri dönenlerin güvenli ortamda yaşam sürmelerinin sağlanması. Bu anlamda bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: birleşmiş milletler, BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yard, bangladeş, myanmar
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