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Buradasınız : » » Müzeden Trump'a tablo yerine altın klozet teklifi

Müzeden Trump'a tablo yerine altın klozet teklifi

New York'taki bir müze, Van Gogh tablosu isteyen ABD Başkanı Donald Trump'a, tablo yerine kullanılmış altın klozet göndermeyi teklif etti.

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Müzeden Trumpa tablo yerine altın klozet teklifi

Washington Post gazetesi, Trump çiftinin, Guggenheim müzesinde sergilenen Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un "Karlı Manzara" isimli tablosunu kiralayarak Beyaz Saray'daki rezidans bölümüne asmak istediğini ancak müzeden beklenmedik bir cevap aldığını yazdı.

Gazetenin haberine göre Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğini elektronik posta yoluyla müze yetkilerine iletti.

Müze Müdürü Nancy Spector, Beyaz Saray'a gönderdiği cevapta, Trump çiftine Van Gogh tablosu yerine müze envanterinde bulunan İtalyan bir sanatçı tarafından 18 ayar altından yapılan kullanılmış altın klozet önerdi.

Spector, Trump çiftinin isteğini geri çevirmekten üzgün olduğunu belirterek, "İstenmesi halinde oldukça değerli ve nadide klozet uzun süreliğine kiralanabilir. Eserin kurulumu ve kullanımı konusundaki tüm kılavuzları gönderebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazete, Beyaz Saray'ın altın klozet konusunda sessizliğini koruduğunu kaydetti.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın eseri olan "Amerika" adlı altın klozet, Guggenheim Müzesi’nin bir tuvaletinde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına açılmıştı.

Altın klozetin, ABD’deki israfa ve yozlaşmaya dikkati çekmek için yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Van Gogh tablosu, new york, altın klozet, abd başkanı donald trump
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