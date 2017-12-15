Müzakere Yüksek Komitesi Başkanı Hariri: Cenevre süreci büyük tehlikede

İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığının açıklanmasının ardından, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır Hariri, konakladığı otelde düzenlediği basın toplantısında, "Cenevre'ye ümitli ve barış hayaliyle gelmiştik." dedi.

Hariri, Beşşar Esed rejiminin kuşatması altındaki Doğu Guta'da 500 hasta ve yaralının tahliyelerinin halen gerçekleşmediğini ve bu sivillerden 15'inin yaşamını yitirdiğini söyledi.

"Biz burada görüşmelere devam ederken maalesef rejim Doğu Guta'daki bizim evlerimize varil bombaları atmaya devam ediyordu." ifadesini kullanan Hariri, rejimin sadece geçen ay 500 varil bombası kullandığını aktardı.

MYK Başkanı, rejimin kuşatma altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılmasını da engellediğini dile getirdi.

Hariri, muhaliflerin Cenevre'ye "tek vücut" halinde geldiğine işaret ederek, tüm çağrılarına rağmen rejimin "doğrudan" ve "ön koşulsuz" olarak aynı masada görüşmeyi reddettiğini belirtti.

"Cenevre süreci büyük tehlike içinde"

Uluslararası topluma Esed rejimi üzerinde daha fazla baskı oluşturma çağrısı yapan Hariri, "Rejim siyasi sürecin altını oyarak Cenevre sürecini sabote ediyor. Cenevre süreci doğrusu büyük bir tehlike içinde." uyarısında bulundu.

Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyetinin uluslararası topluma meydan okuduğunu anlatan Hariri, Suriye'de siyasi bir çözüm bulunması için Rusya'nın tek başına rejime baskı yapmasının yeterli olmayacağına dikkati çekti.

"Görüşmeler iki taraftan oluşur ama burada taraflardan biri kayıptı. Siz kimin kayıp olduğunu biliyorsunuz." diyen Hariri, Cenevre 8 görüşmelerine iki gün geç gelen ve ilk hafta sonunda Cenevre'yi terk ederek geçen pazar tekrar bu kente gelen rejim heyetini işaret etti.