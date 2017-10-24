Mutluluğun formülü 1,56 milyon dolara satıldı

Albert Enistein'ın 95 yıl önce mutluluk formülünü yazarak, bir kuryeye verdiği not açık arttırmada 1 virgül 56 milyon dolara alıcı buldu.

1922 yılında Albert Einstein, Japonya'da konferans verecekti. Tokyo'daki otel odasına bir kurye geldi, ona bir mesaj iletti. Einstein'ın ya yanında bozuk parası yoktu, ya da kurye almak istemedi. ünlü bilim insanı, kuryeyi eli boş göndermek istemedi. Bir kağıda iki not düşerek, Almanca mutluluğun formülünü yazdı.

Enistein notları kuryeye verirken "şanslıysan bu notlar bir bahşişten çok daha değerli olacak" dedi.

Birinde, "sakin, mütevazi bir yaşam, başarı peşinde koşulduğu kargaşadan daha fazla mutluluk getirir" yazıyordu.

İşte bu not Kudüs'teki müzayedede notlar 1 milyon 560 bin dolara satıldı.

İkinci notta ise "Eğer istek varsa, bir çıkış yolu da vardır" diyordu ünlü bilim insanı.

Bu not da 240 bin dolara alıcı buldu.

