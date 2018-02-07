Musul'un yeninden imarında ilerleme yok

Musul Valisi Nevfel Sultan Hamadi, DEAŞ sonrası Musul'un durumu ve kentin yeniden inşası konusunda gelinen son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEAŞ ile girilen yoğun çatışmaların kentte büyük bir yıkım oluşturduğunu hatırlatan Hamadi, ülkenin içinde bulunduğu büyük mali kriz ve uluslararası ham petrol fiyatlarındaki ciddi düşüş nedeniyle Musul'un imarında ilerleme kaydedilemediğini ifade etti.

Hamadi, "Aslında imar planı hazır. Ancak planın hayata geçirilmesi için gereken maddi kaynak bulunamadı. Kentin altyapısı, hasar gören evler ve kamu binalarının onarımı için büyük maddi kaynağa ihtiyaç var." dedi.

Elektrik hatları, su şebekesi ve asfalt onarım çalışmaları gibi birtakım altyapı projelerine başlandığını ve bir kısmının da tamamlandığını aktaran Hamadi, ancak asıl imar planının hayata geçirilmesi için gereken maddi kaynağın henüz bulunamadığını söyledi.

"Kentin yeniden imarı için 53 milyar dolara ihtiyaç var"

DEAŞ'ın Musul'a verdiği zararın yaklaşık 42 milyar dolar olduğu bilgisini paylaşan Hamadi, kentin yeniden imarı için 53 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Musul Valisi Hamadi, DEAŞ'ın askeri anlamda tamamen bittiğini ancak zaman zaman bazı terörist unsurların yeniden kente sızma çabaları nedeniyle küçük çaplı olaylar yaşandığını aktardı.

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından Temmuz 2017'de tamamen geri almıştı.

Kaynak: AA