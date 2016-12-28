'Musul'un ne zaman geri alınacağını tahmin etmek çok zor'

Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin 17 Ekim'de başlattığı, uluslararası koalisyonun da destek verdiği Musul operasyonunun kentin doğu bölgelerinde devam ettiğini kaydeden Dorrian, "Musul'un doğusu ve tamamının kesin ve doğru bir şekilde ne zaman geri alınacağının tahmin edilmesi çok zor." dedi.

"Tüm ordular için zor bir savaş"

Musul'u kurtarma operasyonunun bir yarış olmadığını vurgulayan Dorrian, "ABD ordusu dahil, yeryüzündeki tüm ordular için zor bir savaş niteliği taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kent içinde ve çevre bölgelerde bulunan DEAŞ militanlarının Irak güvenlik güçleri tarafından kuşatma altına alındığını hatırlatan Dorrian, şöyle konuştu:

"Evet çetin bir çatışma var. Ancak sahadaki gerçekliklerin de unutulmaması gerekiyor. DEAŞ, tamamen kuşatılmış durumda. Ağır silahlar ve hava saldırılarıyla her gün DEAŞ hedefleri vuruluyor. (Örgütün) Yeniden güç kazanması ve lojistik destek alması söz konusu değil."

"DEAŞ hedeflerine hava saldırılarımız sürecek"

Koalisyon güçlerinin Türkmenlerin yaşadığı Telafer kentini kuşatma altına alan Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye hava desteği sağlayıp sağlamadığına ilişkin soruya, Dorrian, "Telafer'e yakın bölgedeki Haşdi Şabi güçlerine doğrudan destek sağlamıyoruz. Ancak o bölgede hareket eden Irak ordusuna destek veriliyor. Irak'ta tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırılarımız sürecek." yanıtını verdi.

Dorrian yaklaşık iki ay önce başlayan ancak durduğu iddia edilen Musul'un doğusundaki operasyonun ne zaman başlayacağı sorusunu ise "Irak güvenlik güçlerinin kendilerinin belirlediği bir tarihte saldırılarını hızlandıracaklarına inanıyoruz. Operasyonun akıbeti ve güvenliği için bu hızlandırma sürecinin ne zaman başlayacağı bilgisini paylaşamayacağız." şeklinde cevaplandırdı.

"Koalisyonun rolü danışmanlık ve destek vermek"

Dorrian, koalisyon güçlerinin Musul operasyonunda oynadığı rol hakkında ise şunları söyledi:

"Koalisyon güçlerinin Musul operasyonundaki rolü, kenti kurtarmaya çalışan Irak güvenlik güçlerine danışmanlık ve destek verme şeklinde gerçekleşiyor. Koalisyon güçleri, özellikle komutanlara danışmanlığın yanı sıra, istihbarat paylaşımı, gözlem, keşif ve lojistik destek sağlayıp hava saldırılarıyla da yardımcı oluyor. Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana koalisyon güçleri DEAŞ hedeflerine 7 bin 500 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 108'i bomba yüklü 400 araç, 125 tünel, 331 sığınak, 23 tanksavar, 234 obüs ve havan imha edildi." AA