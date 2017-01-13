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Musul'un göç bilançosu: 178 bin kişi

Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı günden bu yana kentten göç edenlerin sayısı 178 bine ulaştı.

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Musulun göç bilançosu: 178 bin kişi

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 2,5 yıldır elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı günden bu yana kentten göç edenlerin sayısının 178 bine ulaştığı bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul operasyonunun başladığı tarihten bu yana Kerkük'e bağlı Havice ve Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 178 bine ulaştı." ifadesini kullandı.

Caf, bakanlığın sığınmacıları güvenlik güçleriyle organize bir şekilde karşılayarak güvenli bölgelerdeki kamplara gönderdiğini söyledi.

Öte yandan, Irak ordusu terörle mücadele biriminde görevli subaylardan Raid Sahban Hıdır, DEAŞ'ın Musul'un doğusuna düzenlediği füze saldırısında, Musul Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ailesinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin Musul'un güneybatısından kente ilerlemesiyle göçmen sayısının artacağı belirtiliyor.

Etiketler: Musul, Musul operasyonu, Musul göç
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