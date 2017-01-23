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Musul'un doğusu DEAŞ'tan alındı

Irak Savunma Bakanlığı, Silahlı kuvvetler tarafından Musul'un doğusunun tamamının DEAŞ'tan geri alındığını bildirdi.

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Musulun doğusu DEAŞtan alındı
Irak'ta Musul'un doğusunun tamamının terör örgütü DEAŞ'tan geri alındığı bildirildi.
 
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz, Musul'un doğusunun tamamını geri aldı." ifadelerine yer verildi.
 
"Kontrol noktaları inşa çalışmaları başladı"
 
"Güçlerimiz, düşmana (DEAŞ) büyük can ve mal kaybı verdirtti." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Güçlerimiz mayın ve patlayıcılarıdan arındırma, binaları temizleme ve yolları açma, araziyi kontrol etme ve son kayıplarından sonra çöküş ve parçalanma yaşayan teröre fırsat vermemek için kontrol noktaları inşa etme çalışmalarına başladı." AA
 
Etiketler: Irak, Musul, DEAŞ
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