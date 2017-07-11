Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması 1 hafta kutlanacak

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması münasebetiyle konser düzenlendi.

Bağdat Belediyesi tarafından Tahrir Meydanı'nda düzenlenen konserde çok sayıda Iraklı şarkıcı sahne aldı. Taşıdıkları Irak bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar da şarkılar eşliğinde Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasını kutladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı konser sırasında havai fişek gösterileri de yapıldı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Musul'un DEAŞ'tan kurtarıldığını duyurmasının ardından dün de Tahrir Meydanı'nda toplanan Iraklılar, zafer kutlaması yapmıştı.

Bağdat'taki konser ve kutlamalar bir hafta boyunca devam edecek.

Başbakan İbadi, Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını dün resmen ilan etmişti.

Irak ordusu, Peşmerge ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleriyle 17 Ekim 2016'da Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması kapsamında doğu yakasına operasyon başlatmıştı. Doğu yakasının yaklaşık 100 gün süren operasyonların neticesinde 24 Ocak'ta tamamen DEAŞ'tan geri alınmasının ardından 19 Şubat'ta da Musul'un batı yakasının kurtarılması için üç cepheden operasyon başlatılmıştı.