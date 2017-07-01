  • 01 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Musul'un batı yakasında bazı bölgeler DEAŞ'tan geri alındı

Musul'un batı yakasında bazı bölgeler DEAŞ'tan geri alındı

Irak ordusunun, terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu, Musul kent merkezinin batı yakasında yer alan bazı bölgeleri geri aldığı belirtildi.

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Musulun batı yakasında bazı bölgeler DEAŞtan geri alındı

Orduda görevli Üsteğmen Faik Dargam es-Samirai, yaptığı açıklamada, askeri birliklerin, kentin batı yakasındaki Eski Kent'te yer alan "Faruk es-Sani" Mahallesi'nde kontrolü sağladığını ifade etti.

Samirai, terörle mücadele güçlerinin de Eski Kent'teki Şearin Çarşısı ile Nebi Cercis ve Abdu Hub bölgelerini örgüt militanlarından kurtardığını söyledi.

Çatışmalarda 7 asker öldü, 23 militan öldürüldü

Bu arada İçişleri Bakanlığına bağlı Hızlı Müdahale Güçlerinde görevli subay Talal el-Cuburi de DEAŞ'in Eski Kent'te son kalesini savunmaya çalıştığını kaydetti.

Çatışmaların Musul'u ikiye ayıran Dicle Nehri kıyısındaki bölgelerde sürdüğünü aktaran Cuburi, bugün çıkan çatışmalarda 7 askerin öldüğü, 23 örgüt militanının da ölü ele geçirildiği bilgisini verdi. AA

Etiketler: Musul, DEAŞ
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