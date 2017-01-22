'Musul'un batı bölgesini daha zorlu bir süreç bekliyor'

Musul operasyonunun gidişatı, DEAŞ'ın elinde tuttuğu kentin batı bölgelerinin geri alınması ve muhtemel güvenlik risklerine ilişkin acele edilmemesi gerektiğini belirten Irak eski Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari, "Musul'un batı bölgesi daha çetin ve zorlu bir çatışmaya sahne olacak." dedi.

Musul'un doğusunu DEAŞ'tan kurtarmanın için 90 günden daha uzun bir süre sürdüğünü söyleyen Zebari, batı bölgesinde daha şiddetli çatışmalar beklediğini dolayısıyla buranın kurtarılmasının zaman alabileceğini ifade etti.

Bölgenin fiziki yapısı ve muhtemel olumsuz etkileri

Söz konusu fiziki şartlar nedeniyle DEAŞ'ın daha avantajlı olduğunu ileri süren Zebari, "Bu nedenle, kentin batı bölgesinin geri alınmasının hiçbir şekilde aceleye getirilmemesi gerekir. Uluslararası koalisyonun hava desteği şart." dedi.

DEAŞ'ın Musul'da elinde kalan son bölgeyi de kaybetmemek ve Irak'taki varlığını sürdürmek için tüm gücünü ortaya koyacağını dile getiren Zebari şunları kaydetti:

"Elimizdeki bilgilere göre DEAŞ, batı bölgesinde daha önce doğuda gösterdiği direncin iki katını sergilemek için mahalleler arasında hendekler kazıyor, bazı ana caddeleri de yüksek beton duvarlarla kapatıyor. DEAŞ militanları da batı bölgesindeki tüm dar sokaklarda bulunan binalar üzerinde mevzilenmiş durumda. Güvenlik güçlerinin ilerlemesini önlemek için bombalı araçlarla intihar eylemleri düzenleyecekler. DEAŞ kent içerisindeki son bölgeyi kaybetmemek için tüm gücüyle sahada olacak."

Çok yönlü saldırı başlatılmalı

Musul'un örgütten tümüyle temizlenmesi ve batı bölgesinin kolay bir şekilde geri alınması için çok yönlü saldırı başlatılmasının daha etkili olabileceği görüşünü savunan Zebari, "Musul'un batı bölgesinin DEAŞ'tan daha rahat bir şekilde alınabilmesi için söz konusu bölgeye sadece doğu hattından değil kuzey ve güneyden de eş zamanlı saldırılar düzenlenmesi gerekiyor." dedi.