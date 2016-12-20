'Musul'u kurtarma operasyonu biraz uzayacak'

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un Müsteşarı Şirvan Vaili, başkent Bağdat'taki Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı'nda Musul operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Musul operasyonunun bu yıl içerisinde bitirilip bitirilemeyeceği sorusuna Vaili, "Musul operasyonu için kapsamlı plan yapıldı ancak bu planda bazı taktiksel değişimler söz konusu." dedi.

Vaili, Başbakan Haydar el-İbadi'nin, "DEAŞ'ın Irak'taki varlığının yıl sonunda bitirileceğine" ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Musul operasyonu sahadaki şartlar ve ortama bağlıdır. Başbakan'ın da dediği gibi operasyonun tamamlanması bu yıl sonu olarak planlanmıştı ancak sahadaki şartlardan dolayı biraz uzayacak. Sonuç olarak DEAŞ, Irak topraklarından sökülüp atılacak." değerlendirmesinde bulundu. AA