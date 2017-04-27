  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda 20 sivil hayatını kaybetti

Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ı hedef alan saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetti. Kentin güneyindeki Şura kasabasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Musulu DEAŞtan kurtarma operasyonunda 20 sivil hayatını kaybetti

Irak'ta koalisyon güçlerinin, Musul'un batı kesiminde terör örgütü DEAŞ'ın mevzilerini hedef aldığı hava saldırılarında 20 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Iraklı aktivist Ahmed Alvan, güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, koalisyon güçlerinin, DEAŞ'ın denetimi altındaki El-Islah ez-Zirai Mahallesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 19 sivilin öldüğünü ifade etti.

Saldırıda ayrıca DEAŞ militanlarının bulunduğu iki evin de kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Alvan, enkaz altında militanlara ait cesetlerin olduğunu kaydetti. Alvan ayrıca, ordu birliklerinin kentin batısındaki Ez-Zenceli Mahallesi'nde düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin öldüğünü, 3 sivilin yaralandığını belirtti.

Patlayıcı yerleştirilmiş binalar imha edildi

Ninova Operasyonlar Komutanlığından Albay Ahmed el-Cuburi ise Musul'daki Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan ve DEAŞ tarafından patlayıcı yerleştirilmiş istatistik binasının imha edildiğini, ordu birliklerinin söz konusu binada kontrolü sağladığını ifade etti.

Cuburi, ayrıca Bab et-Tub bölgesinde dükkanların bulunduğu alana terör örgütü tarafından yerleştirilen patlayıcının da imha edildiğini ve bölgenin tamamen boşaltıldığını söyledi.

Şura kasabasında sokağa çıkma yasağı

Musul'un güney kesiminde ise Şura Belediye Başkanı Halid el-Car, emniyet güçlerinin Musul'un 45 kilometre güneyindeki kasabada sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattığını açıkladı.

Federal polis birimleri ile Haşdi Şabi'nin emniyet güçleri tarafından arananlar ve uyuyan terör hücrelerine ulaşmak için bölgeyi denetlediğini söyleyen Car, "Sokağa çıkma yasağı ile arama operasyonu, bölgeye 6 DEAŞ militanının sızdığına ilişkin bilginin gelmesi üzerine başladı." dedi.

Musul'un doğusunu ocak sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor. AA

Etiketler: Musul, deaş operasyonu, sokağa çıkma yasağı
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