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Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf: - "Musul operasyonunun başladığı tarihten bu yana Kerkük'e bağlı Havice ve Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı" dedi.

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Musulu DEAŞtan kurtarma operasyonu
Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den bu yana yerlerinden edilen sivillerin sayısının 137 bine ulaştığı bildirildi.
 
Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul operasyonunun başladığı tarihten bu yana Kerkük'e bağlı Havice ve Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı 137 bine ulaştı." ifadesini kullandı.
 
Caf, bu kişilerden bir bölümünün Erbil, Duhok, Salahaddin ve Musul yakınlarında bulunan kamplara yerleştirildiğini aktardı.
 
Musul'dan kaçan sivillerin çoğu Hazır, Hasan Şam, Ced'a 1, Ced'a 2 ve Ced'a 3 kamplarında barındırılıyor. AA
 
Etiketler: Irak, Musul, Casım el-Caf, açıklama
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