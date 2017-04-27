Musul'dan kaçan sivillerin sayısı 400 bine yükseldi

Irak'ın Musul kentinin batı yakasındaki operasyonların başladığı tarihten bu yana bölgede yaklaşık 400 bin kişinin sığınmacı durumuna düştüğü bildirildi.

Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el-Caf, yaptığı yazılı açıklamada, "Musul'un batı yakasından göç eden sığınmacıların sayısı 400 bine yükseldi. Sığınmacı aileler, Bakanlığın güneyde El-Ced'a, Medrecu'l Matar, El-Hac Ali ve doğuda Hasan Şam ile El-Hazer'de hazırladığı sığınmacı kamplarına yerleştirildi." ifadesine yer verdi.

Daha önce kentin doğusu ve güneyindeki operasyonlar sırasında evlerini terk eden sığınmacılardan 130 bininin, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerdeki evlerine geri döndüğü bilgisi verildi.

"2 bin 500 sivilin bölgeden tahliye edildi"

Bu arada Irak ordusunda görevli subay Cebbar Hasan, kentin güneybatısındaki El-Hadar ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için bugün başlatılan operasyonlar çerçevesinde 2 bin 500 sivilin bölgeden tahliye edildiğini söyledi.

Hasan, Haşdi Şabi tarafından ilçe merkezi ve yakınındaki köylerden tahliye edilen yaklaşık 2 bin 500 sivilin, geçici sığınmacı kamplarına alındığını kaydetti.