Musul'dan 3 günde 4 bin 500 kişi göç etti

Irak'ın Musul kentini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sürerken 3 gün içinde 4 bin 500 kişinin evini terk ederek kamplara sığındığı bildirildi.

Irak Kızılayı yetkililerinden İyad Rafid, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı ile yerli ve uluslararası yardım kuruluşlarına bağlı ekiplerin, son 72 saat içinde Musul'un kuzey ve doğu mahallelerinden göç eden 4 bin 500 kişiyi kamplarda karşıladığını kaydetti.

Rafid, Irak ordusu ile bakanlığa bağlı araçların bin 500 göçmeni Hazır, 3 binini ise El-Ced'a kampına naklettiğini ifade etti.