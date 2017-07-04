Musul'daki şiddet olaylarının faturasını siviller ödüyor

Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu son aşamaya yaklaşırken, ülkedeki şiddet olaylarının faturasını ise siviller ödüyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te tamamını ele geçirdiği Musul'daki son kalesi Eski Musul bölgesinde, güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonlar devam ediyor. Bu bölgedeki nüfus yoğunluğu, dar sokak ve eski binalar, Irak güçlerinin operasyonlardaki ilerleyişini zorlaştırıyor.

Eski Musul'daki operasyonlar sırasında havadan yoğun ve rastgele saldırıların da yaşandığı ve bunun sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği biliniyor.

7 günde 213 sivil öldü

Irak Federal Polisi Teşkilatı'nda görevli Subay Muhammed Zubayedi, 24 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasında yaşanan çatışmalarda 213 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bu kişilerin Eski Musul bölgesinde süren çatışmalarda hayatını kaybettiğini ifade eden Zubayedi, "Burada sivillerin hayatı kimsenin tahmin edemeyeceği ölçüde zor. Çok sayıda çocuk güvenlik güçleri yardımlarına yetişemeden hayatını kaybetti. Çatışmalar sonucu yaralanan onlarca kadın kan kaybından ölürken, yaşlı hastalar da ilaçları tükendiği için hayattan ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Irak Terörle Mücadele Gücü Komutanlarından Korgeneral Abdulvahap Saadi de Musul operasyonlarında sivil kayıpların yaşandığına dikkati çekerek, söz konusu operasyonlarda sivillerin can güvenliğini göz önünde bulundurmaya çalıştıklarını belirtti.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Mustafa Sadun, "Eski Musul'da yaşanan çatışmalar ve DEAŞ'ın faturasını siviller ödüyor." diye konuştu.

Irak ordusu ve koalisyon güçlerinin rastgele hava saldırıları düzenlediğini hatırlatan Sadun, "Bunun sonucunda onlarca sivil ölüyor ve yaralanıyor. Onlarcası günlerce enkaz altında kalıyor. Orada gerçek anlamda insanlık dramı yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Sadun, sözlerini "2.Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar az zaman diliminde çok sayıda sivil kaybın yaşandığı hiçbir savaş görülmedi. Zencili, Şifa ve Eski Musul'da 1 buçuk ay içerisinde yaralananların sayısı bin 250. Bu sürede 700'ü aşkın sivil de hayatını kaybetti." diyerek tamamladı.