  • 21 OCAK 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.769
    EURO 4.033
  • BIST 83067.15
    ALTIN 146.275
Buradasınız : » » 'Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz'

'Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz'

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Musuldaki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." dedi.

Caferi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Beyrut'ta, ilk olarak kasım ayında göreve gelen Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından Baabda Sarayı'nda kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Caferi, Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'dan Avn'ı kutlayan ve Bağdat'a davet eden mesajı ilettiğini söyledi.

Arap Birliği'nin birliktelik unsuru olarak görülmesini görüşmede teyit ettiklerini belirten Caferi, "Farklı rejimler ve farklı geçmişler olduğu için ayrılıkları gözardı etmiyoruz. Ancak bizi birleştiren şeyler ayrıştıranlardan fazla." diye konuştu.

Ülkesindeki DEAŞ'a yönelik operasyonlara da değinen Caferi, "Musul'daki operasyonun bir ay içinde sonlanmasını bekliyoruz. DEAŞ'ın Irak'tan çıktığı günü göreceğiz." ifadesini kullandı.

Caferi'nin daha sonra Başbakan Saad Hariri ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı, Caferi'nin Hariri'yi de Bağdat'a davet ettiği belirtildi.

Meclis Başkanı Nebih Berri ile de bir araya gelen Caferi'nin, Lübnan'ın Bağdat'a büyükelçi atama konusunu ele aldıkları kaydedildi. AA

Etiketler: Irak Dışişleri Bakanı Caferi, Musul, operasyon, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER