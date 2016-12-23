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Musul'daki intihar saldırısında ölü sayısı 23'e yükseldi

Terör örgütü DEAŞ'in, Musul'un doğusundaki Gökçeli Mahallesi'nde düzenlediği intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 23'e yükseldiği bildirildi.

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Musuldaki intihar saldırısında ölü sayısı 23e yükseldi

Irak ordusuna bağlı Savaş Basın Hücresinden yapılan açıklamada, yaklaşık iki ay önce DEAŞ'tan kurtarılan Musul'un Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgeye bomba yüklü 3 araçla düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden 15'inin sivil 8'inin polis olduğu ifade edildi.

Ninova Polis Gücünde görevli Albay Tahsin el-Cuburi, daha önce yaptığı açıklamada, bomba yüklü 3 araçla düzenlenen intihar saldırısında 11 kişinin öldüğünü, 44 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Söz konusu intihar saldırısının Musul'un doğu yakasındaki kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırı olduğu aktarılmıştı.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, kentin doğu girişinde yer alan Gökçeli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den iki hafta sonra, 1 Kasım'da geri almıştı. AA
 

Etiketler: Musul
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