Musul'daki intihar saldırısında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

Irak'ta, Ninova Polis Gücü'nde görevli Albay Tahsin el Cuburi, yaklaşık iki ay önce DEAŞ'tan kurtarılan Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgeye bomba yüklü 3 araçla düzenlenen intihar eyleminde ölü sayısının 11'e, yaralı sayısının 44'e çıktığını ifade etti.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının sivillerden oluştuğunu aktaran Cuburi, yaralıların 9'unun Irak ordusunda görevli asker ve aşiret güçlerinden olduğunu kaydetti.

Söz konusu intihar saldırısının Musul'un doğu yakasındaki kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırı olduğu aktarıldı.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, kentin doğu girişinde yer alan Gökçeli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den iki hafta sonra 1 Kasım'da terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.