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Musul'daki DEAŞ saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Musuldaki DEAŞ saldırılarında 30 kişi hayatını kaybetti

Irak ordusunda Yüzbaşı Sadun Halid er-Ramadani, DEAŞ militanlarının Musul'un doğu kesimindeki El-Arabi mahallesinde daha önce 3 binaya yerleştirdiği tuzaklı patlayıcıların, ev sahiplerinin içeri girmesi akabinde infilak etmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ramadani, ayrıca teröristlerin Cezayir mahallesine katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini, füzenin isabet ettiği evde aynı aileden 1'i kadın, 3'ü çocuk 5 kişi ile olay yerinden geçen bir kişinin öldüğünü ifade etti.

Öte yandan Yüzbaşı Abdusselam el-Ceburi, patlayıcı uzmanlarının, teröristlerin Musul'un doğusunda çeşitli bölgelere yerleştirdiği bombaları imha etmeye başladığını aktardı.

Ceburi, güvenlik güçlerinin El-Mühendisin Mahallesi'nde, DEAŞ militanlarının kendilerine karşı gelen sivilleri alıkoymak ve işkence yapmak için kullandığı bir cezaevi bulduğuna dikkati çekti. AA

Etiketler: Irak, Musul, DEAŞ saldırıları
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