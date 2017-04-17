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Musul'da yerlerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaştı

Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonları nedeniyle yerlerinden edilen kişi sayısının 500 bine yaklaştığı bildirildi.

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Musulda yerlerinden edilenlerin sayısı yarım milyona ulaştı

Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonları nedeniyle yerlerinden edilen kişi sayısının 500 bine yaklaştığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) yapılan açıklamada, 6 ay önce Musul'un kurtarılması amacıyla başlatılan operasyonlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişi sayısının 493 bine ulaştığı kaydedildi.

DEAŞ kontrolündeki batı Musul'da halen 500 bin sivilin bulunduğu belirtilen açıklamada, bu kişilerin 400 binin merkezdeki eski yerleşim bölgesinde bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, en kötü senaryoda toplamda bir milyon kişinin operasyonlar nedeniyle yerlerinden olabileceği belirtilerek, bu sayının BM'nin insani yardım limitlerini zorlayacağı, savaşın daha da uzamasının siviller üzerindeki riski artıracağına işaret edildi.

Şehrin eski yerleşim biriminde henüz operasyonların başlamadığı, burada çok şiddetli çatışmalar yaşanabileceği belirtilen açıklamada, tüm taraflara uluslararası hukuka riayet etmeleri çağrısı yapıldı.

Irak'ın nüfus bakımından ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.

Etiketler: Irak, Musul, DEAŞ, Musul operasyonu, terör örgütü
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