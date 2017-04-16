Musul'da stratejik öneme sahip bazı bölgelerde denetim sağlandı

Irak'ın Musul kentinde, ordu birliklerinin Musul el-Kadime Bölgesi'nde ciddi bir ilerleme kaydettiği, bölgede stratejik öneme haiz bazı kısımları ele geçirdiği bildirildi.

Irak Federal Polis Biriminde görevli Binbaşı Rami el-Anberi, yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında, Musul el-Kadime ile kentin orta kesimlerinde stratejik öneme sahip Bab Sarayı, Gazi Caddesi, Mahle el-Beden, Mahle eş-Şeyh Muhammed bölgelerini ele geçirdiğini söyledi.

Anberi, Musul el-Kadime Bölgesi'ndeki evlerin çatılarına ordu birliklerinden 30'dan fazla keskin nişancının mevzilendiğini ifade ederek, "Federal Polis Birimi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması operasyonundan bu yana ilk defa keskin nişancıların mevzilenmesi taktiğini kullanıyor." dedi.

Rami el-Anberi, nüfusu yoğun olan bu tür bölgelerde keskin nişancıların kullanımının, örgütün kapasitesini zayıflatmakta etkin rol oynayacağını ifade etti.

Ani Müdahale Birliği Yüzbaşı Muhanned Abdulemir el-Ma'muri, ayrıca Musul el-Kadime'deki Gaz Bab Bölgesi'nin de ele geçirildiğini kaydederek, söz konusu operasyona destek veren ani müdahale birliğine bağlı askerlerin Ra's el-Cede Bölgesi'ne doğru ilerlediğini aktardı.

Irak'ın nüfus bakımından ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor.