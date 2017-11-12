Musul'da meydana gelen iki patlamada 4 kişi öldü

Emniyete bağlı Teknik Çalışma Birimi'nden Yüzbaşı Saidullah el-Ceburi, Musul'un batısındaki El-Gazlani bölgesinde meydana gelen patlamada 3 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bombanın, terör örgütü DEAŞ'a ait mühimmat kalıntıları kullanılarak yapılmış bir patlayıcı olduğunu ifade eden Ceburi, olay mahalline gelen güvenlik güçlerinin sağlık ekipleriyle koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Ceburi, Musul'un batı bölgelerinde, mayın, patlayıcı varil, patlamamış roket ve bomba yüklü araç gibi bazı askeri teçhizat kalıntılarının bulunduğunu söyledi.

Bölgenin kalıntılardan temizlenmesi konusunda teknik birimin yeterli olmadığını ifade eden Ceburi, bölgenin arındırılması ve sivillerin olası tehlikelerden korunması için bu konuda acilen uluslararası ekiplerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Musul'un güneyindeki patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi

Ninova Operasyonları Komutanlığından Albay Ahmed el-Ceburi ise Musul'un güneyindeki el-Kayyara'da patlayıcının infilak etmesi sonucu Sünni aşiretlerden oluşan Haşd el-Aşairi'den 1 kişinin öldüğü, 3'ünün yaralandığını kaydetti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.

Kaynak: AA