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Musul'da intihar saldırısı: 1 ölü, 30 yaralı

Irak'ın Musul kentinde, DEAŞ militanlarının bombalı araçla düzenlediği intihar saldırısı sonucu bir kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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Musulda intihar saldırısı: 1 ölü, 30 yaralı

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Aziz Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce DEAŞ'tan kurtarılan Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgede intihar eylemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Halid, DEAŞ'a ait 3 bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 9'u asker 30 kişinin yaralandığını aktardı.

Söz konusu intihar saldırısı Musul'un doğu yakasındaki kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırı olarak nitelendirildi.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, kentin doğu girişinde yer alan Gökçeli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den iki hafta sonra 1 Kasım'da DEAŞ'tan geri almıştı.

Etiketler: Musul, intihar saldırısı, DEAŞ militanları, bombalı araç
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