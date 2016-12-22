Musul'da intihar saldırısı: 1 ölü, 30 yaralı

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Aziz Halid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce DEAŞ'tan kurtarılan Gökçeli Mahallesi'ndeki güvenlik merkezi ve halk pazarına yakın bölgede intihar eylemi gerçekleştirildiğini söyledi.

Halid, DEAŞ'a ait 3 bombalı araçla düzenlenen saldırıda bir sivilin hayatını kaybettiğini, 9'u asker 30 kişinin yaralandığını aktardı.

Söz konusu intihar saldırısı Musul'un doğu yakasındaki kurtarılmış bölgelerde güvenlik güçlerine yönelik ilk saldırı olarak nitelendirildi.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçleri, kentin doğu girişinde yer alan Gökçeli Mahallesi'ni, Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim'den iki hafta sonra 1 Kasım'da DEAŞ'tan geri almıştı.