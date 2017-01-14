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Musul'da hava saldırısı: 12 ölü

Irak'ın Musul şehrinin kuzeyinde koalisyon güçlerine ait olduğu iddia edilen savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.

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Musulda hava saldırısı: 12 ölü

Irak ordusunda görevli Albay Abdulmelik Hüseyin el-Meşhedani, "Uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Musul'un kuzeyindeki El Arab semtinde yer alan üç evi 5'er defa hedef aldı." dedi.

Hava saldırısı sonucu aralarında 4 çocuğun da olduğu toplamda 12 sivilin hayatını kaybettiğini dile getiren Meşhedani, 18 kişinin yaralandığını, evlerin yıkıldığını, 8 aracın da zarar gördüğünü söyledi.

Meşhedani, yaralıların El Kundi bölgesindeki askeri üsse sevk edildiğini aktardı.

Uluslararası koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: Irak, Musul, hava saldırısı
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