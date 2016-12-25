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Musul'da halk pazarı vuruldu

Musul'un batısındaki halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti, 55 sivil yaralandı.

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Musulda halk pazarı vuruldu
Musul'un batısındaki bir halk pazarına düzenlenen hava saldırısında 20 sivilin öldüğü, 55 sivilin yaralandığı bildirildi.
 
Ninova milletvekili Zahid el-Hatuni yaptığı açıklamada, aidiyeti henüz belirlenemeyen bir savaş uçağının Musul'un 140 kilometre batısında yer alan Baac beldesindeki halk pazarına düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 20 sivilin öldüğünü, 55 sivilin yaralandığını belirtti.
 
Yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından edişe ettiğini dile getiren Hatuni, söz konusu durum ve hukuki işlemin başlatılması için Musul'u Kurtama Operasyonu birimi ile temas halinde olduklarını kaydetti.
 
Baac beldesi 2014 yazından bu yana terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.
 
Etiketler: Musul, hava saldırısı, patlama
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