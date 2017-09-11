Musul'da enkaz altından 2 bin 650 sivilin cesedi çıkarıldı

Musul Sağlık Müdürü Dr. Luveys Hebabe, "Irak'ın Musul kentinde şimdiye kadar 2 bin 650 sivilin cesedi enkaz altından çıkarılarak adli tıp ve diğer sağlık merkezlerine ulaştırıldı." dedi. Hebaba, söz konusu cesetlerin çoğunun kentin batı yakasındaki "Eski Musul" bölgesinden çıkarıldığını aktardı.

Enkaz altındaki cesetlere ulaşılmasına yönelik çalışmaların Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun tamamlandığı 10 Temmuz'da başladığını kaydeden Hebabe, çıkarılan her cesedin kayıt altına alındığını ifade etti.

Hebabe ayrıca kentin örgütten tümüyle geri alınmasına rağmen bazı binaların altında hala cesetlerin bulunduğunu belirterek, "Sivil savunma ekipleri, özellikle zor bölgelerde, enkaz altından ceset çıkarılmasına yönelik çalışmalara devam ediyor." diye konuştu.

Eski Musul'a giriş yasağı devam ediyor

Öte yandan Irak ordusunda görevli Albay Abdulhadi Abbasi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen Eski Musul'un bazı bölgelerine uygulanan giriş yasağının hala devam ettiğini ifade etti.

Yasağın enkaz altındaki cesetlerin tamamen çıkarılması durumunda kaldırılabileceğini kaydeden Abbasi, sivillerin ancak o zaman evlerine dönebileceğini belirtti.