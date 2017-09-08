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Buradasınız : » » Musul'da enkaz altından 2 bin 100 ceset çıkarıldı

Musul'da enkaz altından 2 bin 100 ceset çıkarıldı

Irak'ın Musul kentinin batı yakasında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlendiği geçen temmuz ayından bu yana, enkaz altından 2 bin 100 ceset çıkarıldığı bildirildi.

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Musulda enkaz altından 2 bin 100 ceset çıkarıldı

Irak İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden Saad Hamid, yaptığı açıklamada, "Sivil savunma ekipleri, Musul'un batı yakasında özellikle de Eski Şehir bölgesinde, yıkılan evlerin altından sivillere ait 2 bin 100'den fazla ceset çıkardı." dedi.

Hamid, ekiplerin çalışmaları sırasında "ekipman eksikliğinin yanı sıra gizli sığınak, tünel veya bodrumlarda saklanan DEAŞ unsurları tarafından ateş açılması" gibi türlü güvenlik sıkıntısı ile karşı karşıya kaldığını anlattı.

Enkaz altından çıkarılmayı bekleyen 400 ila 500 cesedin olduğunu kaydeden Hamid, çalışmaların 2 ay içinde tamamlanacağını aktardı.

Irak'ta 20 Temmuz'da açıklanan resmi rakamlara göre, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında bin 429 sivil hayatını kaybetti.

İngiliz "The Independent" gazetesi ise eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde yaklaşık dokuz ay süren çatışmalarda 40 bin kişinin öldüğünü belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.

Etiketler: Musul, Irak, DEAŞ, terör operasyonu
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