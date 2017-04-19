Musul'da DEAŞ'ın üst düzey 7 ismi öldürüldü

Musul'un batı yakasında düzenlenen saldırılarda DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı ile 6 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Irak Emniyetinden Korgeneral Raid Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, Federal polis birliklerinin Ez-Zencili Mahallesi'nde silahlı kişilere ait bir karargaha düzenlediği bombalı saldırıda Bağdadi'nin yardımcısı Ebu Abdurrahman lakaplı bir kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cevdet, DEAŞ komutanlarından Ebu'l Velid et-Tunisi ile 4 korumasının da eski Musul'da El-Esved Camisi yakınlarındaki karargaha düzenlenen saldırıda öldüğünü aktardı.

Güvenlik güçlerinin, Zencili ve Es-Sevra mahalleleri yönünde ilerlediği kaydedildi.

Askeri İstihbarat Müdürlüğü de koalisyon güçlerinin Musul'un batı yakasına düzenlediği hava saldırısı sonucu DEAŞ üyesi Ahmed Halid Necm isimli istihbarat yetkilisinin öldüğünü duyurdu.