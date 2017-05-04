Musul'da DEAŞ operasyonu

Irak'ta Musul'un kuzeybatısını DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığı bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, 9.Zırhlı Birlikleri, 73.Tugay ve Federal Polis Teşkilatına bağlı ekiplerin, Musul'un kuzeybatısındaki Mişerfe, Kenise ve Harmat bölgesine girdiğini duyurdu.

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014'te DEAŞ kontrolüne girmişti. Irak güçleri, Kasım 2016'da kentin doğusunu geri alırken, 19 Şubat'ta da Musul'un batısını kurtarma operasyonunu başlatmıştı.