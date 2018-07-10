Musul’da cami ve kiliselerde DEAŞ’tan kurtuluş kutlaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi geçen sene 10 Temmuz’da Musul’da yaptığı açıklama ile DEAŞ’in yenilgiye uğratıldığını ilan emişti.

Bugün Musul’da camilerde zaferin birinci yılına istinaden tekbirler getirilecek, kiliselerin ise uzun bir aradan sonra yeniden ibadete açılmasının sevinci yaşanacak.

Musullular da bugün kutlama alanlarını doldurarak, etkinliklere katılacak.

Cami ve kiliselere özgürlük

Musul’un bütün cami ve mescitlerinde tekbirler getirilerek hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okunacak. Musul’daki bütün etnik yapıların, aşiretlerin ve dini yapıların katılacağı etkinliklerde tatlı dağıtılacak.

Kaynak: Al Sabaah News