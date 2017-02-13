Musul'da bombalı saldırı

Irak'ın Musul kentinde düzenlenen bombalı saldırı ile bir eve bomba roket isabet etmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Orduya bağlı Terörle Mücadele biriminden Yüzbaşı İsmail Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 intihar eylemcisinin, kentin DEAŞ'tan kurtarılan doğu yakasında yer alan Ez-Zehra Mahallesi'ndeki bir semt pazarında üzerlerindeki bombayı patlattığını, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 33 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıda çevrede bulunan pek çok dükkanda büyük hasar meydana geldiğini ifade eden Davud, emniyet güçlerinin bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattığını belirtti.

Eve roket isabet etti

Ninova Operasyon Komutanlığı'ndan Albay Ahmed el-Cuburi ise aynı mahallede bir eve düşen roketin bir anne ile 1,5 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine neden olduğunu, kızının ise yaralandığını söyledi.

Cuburi, roketin DEAŞ'ın kontrolündeki batı yakasından atıldığını da dile getirdi.

Irak güçleri, 24 Ocak'ta Musul'un doğu yakasını DEAŞ'tan kurtarmıştı. AA