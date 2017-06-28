  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Musul'da bazı evlerin üzerine "kan" kelimesi yazıldı

Musul'da bazı evlerin üzerine "kan" kelimesi yazıldı

Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasında, kimliği belirsiz kişilerce bazı evlerin üzerine Arapça "kan" anlamına gelen "dem" kelimesinin yazıldığı belirtildi.

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Musulda bazı evlerin üzerine &quot;kan&quot; kelimesi yazıldı

Irak'ta Musul kent merkezinin batı yakasında, kimliği belirsiz kişilerce bazı evlerin üzerine Arapça "kan" anlamına gelen "dem" kelimesinin yazıldığı belirtildi.

Endişe verici gelişmeye ilişkin konuşan Musul'daki sivil aktivist Lokman Ömer et-Tayi, kimliği belirsiz kişilerce Musul kent merkezinin batı yakasındaki bazı evlerin duvarlarına terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları ithamıyla Arapça'da "kan" alamına gelen "dem" yazıldığını ifade etti.

Tayi, DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla sivillerin evlerinin duvarlarına "kan" yazılmasının ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

Öte yandan, Musul emniyetinde görevli Hüseyin Falıh ise terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları iddia edilen kişilerin yargılanması şahitler ve belgeler ışığında yerel idare ve mahkemenin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.

Falıh, bunun dışında yapılacak her türlü intikam duygusuna ve kaosun ortaya çıkmasına yol açacak kalkışmalara izin verilmeyeceğini belirtti.

Terör örgürtü DEAŞ ile bağlantılı olup, suç işleyenlerin yasalara göre yargılanması için ellerinde belge bulunduran vatandaşlara çağrı yapan Falıh, söz konusu belgelerin emniyet yetkililerine teslim edilmesini istedi.

Irak ordusu ve DEAŞ militanları arasında, Musul kent merkezinin batı yakasındaki "Eski Şehir" bölgesinde yoğun sokak çatışmaları yaşanmaya devam ediyor.

Irak ordusu, 19 Şubat tarihinde Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlatmıştı.

Etiketler: Musul, Irak, DEAŞ
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