  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.924
    EURO 4.11
  • BIST 77666.58
    ALTIN 148.606
Buradasınız : » » Musul'da 4 mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Musul'da 4 mahalle daha DEAŞ'tan kurtarıldı

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmak için Irak tarafından düzenlenen operasyonlarda dört mahallenin daha kontrol altına alındığı bildirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Musulda 4 mahalle daha DEAŞtan kurtarıldı

Irak Federal Polis Şefi Korgeneral Raid Şakir Cevdet, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerine bağlı birlikler, Musul'un güneyindeki es-Selam ve es-Sahirun mahallelerinin tamamında denetimi sağladı." ifadesini kullandı.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgenereal Abdulemir Yarallah, Kentin kuzey kesiminde çıkan şiddetli çatışmalar sonucu "düşmanın ciddi zayiat" verdiğini ve 7 Nisan mahallesinin kurtarıldığını kaydetti.

Musul Operasyonları Komutanlığında görevli subay Ahmed el-Cuburi ise Musul'un kuzeyindeki es-Sıddık mahallesinin ordu birliklerince DEAŞ militanlarından temizlendiğini ve bölgede arama çalışmalarının yürütüldüğünü aktardı.

Cuburi, terör örgütü DEAŞ'in bölgeden uzaklaştırıldığını ve mahalledeki yüzlerce ailenin tahliye edildiğini vurguladı.

Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 60'ını geri aldığı belirtiliyor.

Etiketler: Musul, DEAŞ, Irak, ırak federal polis şefi, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER