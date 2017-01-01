Musul'da 2,5 ayda 145 bin kişi evini terk etti

Irak Parlamentosunda Göç Komisyonu Başkanı ve Göçmenlere Yardım Yüksek Komitesi üyesi Ra'd ed-Dehleki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonun sürdüğü 2,5 aylık süre boyunca Musul'dan 145 bin kişinin göç ettiğini kaydetti.

Evlerini terk eden bu kişilerin zor şartlar altında yaşamlarını idame ettirdiğini, tıbbi hizmetlere ulaşmakta sıkıntı çektiklerini belirten Dehleki, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den bakanlıklar düzeyinde seferberlik ilan etmesini istediklerini ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir tedbir alınmadığını söyledi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığına bağlı yardım ekibinden Münzir es-Salim ise askeri operasyonların sürdüğü kentten her gün sivillerin kamplara akın ettiğini belirtti. Salim, göç edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını ancak artan sayının gerek hükümet gerekse bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar için büyük bir sorun oluşturduğunu aktardı.

Göç ve Göçmen Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada, 17 Ekim'de başlayan operasyonlar süresince evlerini terk eden sivillerin sayısının 137 bin olduğunu duyurmuştu. AA

