  • 11 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.839
    EURO 4.051
  • BIST 77393.69
    ALTIN 146.639
Buradasınız : » » Musul'da 193 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

Musul'da 193 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

Irak'ta Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonlarında terör örgütü DEAŞ üyesi 193 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Musulda 193 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

Irak'ta, Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında örgüte mensup 193 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bazı stratejik bölgelerde kontrolün sağlandığı bildirildi.

Musul'u kurtarma operasyonu komutanlarından Korgenereal Abdulemir Yarallah, yaptığı açıklamada, kentin doğusundaki Es-Sukar Mahallesi'nin kurtarıldığını, güneyindeki Ed-Dubbat Mahallesi ile kuzeyindeki 7 Nisan Mahallesi'nin bir kısmında da denetimin sağlandığını belirtti.

Kentteki Ninova İletişim ve Posta Dairesi, Yatırım Kurumu, Ninova Elektrik Müdürlüğü ve İç Güvenlik binalarında kontrolün sağlandığını aktaran Yarallah, ayrıca dün yapılan operasyonlar kapsamında 193 DEAŞ militanının öldürüldüğünü duyurdu.

İkinci aşama Dicle'nin doğusunda denetimin sağanmasıyla tamamlanacak

Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul ise yaptığı açıklamada, emniyet güçlerinin Musul'un doğusunda DEAŞ'a karşı büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

Operasyonların ikinci aşamasının Dicle Nehri'nin doğusundaki mahallelerin tamamında denetimin sağlanmasıyla sona ereceğini söyleyen Resul, Irak güçlerinin nehrin doğusunda askeri operasyonlara devam ettiğini, batısında ise terör örgütü DEAŞ mevzilerine yönelik hava saldırılarının sürdüğünü dile getirdi.

Irak'ta geçen yıl ekim ayında başlatılan Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonu kapsamında ordu birliklerinin kentin doğu mahallelerinin yaklaşık yüzde 60'ını geri aldığı belirtiliyor. AA

Etiketler: Musul operasyonu, Irak, DEAŞ
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER