Musul'da 15 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak'ta ordu birliklerinin, Musul'un batı yakasında yer alan üç köyü terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı operasyonda 15 militan öldü.

Musul'u Kurtarma Operasyonu Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarallah, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı 9'uncu Zırhlı Tugay Birliğinin, Musul'un batı yakasının kuzeyinde yer alan Şuveyte, Telasfur ve Es-Sabuna köylerinin ele geçirildiğini ifade etti.

Üsteğmen Nayif ez-Zebidi de, DEAŞ'ın mevzilerine top ve roketle düzenlenen saldırıların ardından militanların kentin batısında iç kesimlere doğru geri çekildiğini, 9'uncu Zırhlı Tugay Birliği tarafından yürütülen operasyonda 15 militanın öldüğünü ve örgüte ait 3 aracın imha edildiğini söyledi.

Birlikte görevli üsteğmen Semir Davud el-Muhsin ise son 24 saatte 5 bin sivilin Musul'un batısındaki bölgeden çıkarıldığını belirterek, "Ordu komutanlarından alınan talimat üzerine gerçekleştirilen tahliye işlemi, DEAŞ'ın El-Abar mahallesi ile bugün ele geçirilen köylerdeki askeri mevzilere yönelik olası saldırılarına karşı ivedilikle yapıldı." dedi.

Irak'ın nüfus bakımından ikinci büyük kenti Musul'un doğusunu ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'tan bu yana batı yakasında DEAŞ'a karşı operasyonlara devam ediyor. Kentin batı kesiminden şu ana kadar yaklaşık 280 bin sivilin tahliye edildiği ifade edilirken resmi makamlar yaklaşık 150 bin kişinin de başka bölgelere göç etmek zorunda kaldığını belirtiyor. AA