Musul'da 13 sağlık merkezi açıldı

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde dün açılan kan hastalıkları hastanesiyle birlikte şuana kadar 13 sağlık merkezinin açıldığı bildirildi.

Ninova İl Konseyi üyesi Husam Abbar, "Musul'un doğusunda kurtarılan bölgelerde şu ana kadar 12 sağlık merkezi açılmıştı. Dün İbnül Esir Kan Hastalıkları Hastanesi'nin açılmasıyla bu merkezler daha da güçlendirilmiş oldu." dedi.

50 bini aşkın kişi evlerine geri döndü

Abbar, tüm sağlık merkezlerinin uzman ekiplerin yanı sıra tıbbı teçhizat ve ilaçla donatıldığını aktardı.

Öte yandan yerel kaynaklar, 50 bini aşkın göçmenin kaldıkları kampları terk ederek kurtarılmış bölgelere geri döndüğünü ifade etti. Göçmenlerin tamamının evlerine dönmesi için enkaz kaldırma, elektrik ve su bağlantılarının yeniden kurulması çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Irak güçleri, geçen ay sonunda Musul'un doğu yakasındaki tüm mahalleleri DEAŞ'tan temizlemişti. AA